Площадь празднично откроется 28 декабря, прямо перед Новым годом. Презентация новой главной площади Махачкалы будет важным моментом в новогоднем расписании, организованном администрацией города. Официально новогоднее настроение начнется с детского мюзикла в Русском драматическом театре 25 декабря. С 26 по 29 декабря новогодние мероприятия будут проходить в парках Махачкалы: в парке Ак-Гель, в парке им. Ленинского комсомола, на площадке перед Аварским театром, на площади имени Ленина и в парке 50-летия Октября.

Главным моментом этих мероприятий будет проезд по улицам Махачкалы кареты с Дед Морозом со Снегурочкой, 30 декабря и уже в полночь 31 декабря на 1 января 2020 года на новой главной площади города состоится традиционный праздничный новогодний фейерверк. Стоит напомнить, что ремонт и обновление центральной площади Махачкалы находится под управлением администрации республики и лично Главы Дагестана Владимира Васильева.