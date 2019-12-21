ЗАМАНА - В Дагестане внедрят единую автоматизированную информационную систему

В Дагестане внедрят единую автоматизированную информационную систему

Автор
21 декабря, 2019. Суббота 19:52
В Дагестане внедрят единую автоматизированную информационную систему

 

Начальник Управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики и территориального развития республики Дагестан Заур Гасанов вместе с другими с сотрудниками ведомства участвовали в совещании относительно вопросов внедрения Автоматизированной информационной системы (АИС) для ведения баз данных.

В Дагестане внедрят единую автоматизированную информационную систему
Общество

Как сообщили "Замане" в пресс-службе ведомства, для того, чтобы повысить оперативность и эффективность деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти республики, министерство сформировало электронную базу данных. В неё входит информация о социально-экономическом развитии муниципальных образований и региона в общем. Представитель ведомства отметил, что в ходе совещания участники встречи рассмотрели вопросы, которые интересовали органов исполнительной власти при внедрении системы.

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top