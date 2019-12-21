В Дагестане внедрят единую автоматизированную информационную систему

Начальник Управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики и территориального развития республики Дагестан Заур Гасанов вместе с другими с сотрудниками ведомства участвовали в совещании относительно вопросов внедрения Автоматизированной информационной системы (АИС) для ведения баз данных.

Как сообщили "Замане" в пресс-службе ведомства, для того, чтобы повысить оперативность и эффективность деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти республики, министерство сформировало электронную базу данных. В неё входит информация о социально-экономическом развитии муниципальных образований и региона в общем. Представитель ведомства отметил, что в ходе совещания участники встречи рассмотрели вопросы, которые интересовали органов исполнительной власти при внедрении системы.