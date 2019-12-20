ЗАМАНА - В Махачкале подвели итоги конкурса «Учитель года – 2020»

В Махачкале подвели итоги конкурса «Учитель года – 2020»

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20 декабря, 2019. Пятница 19:13
В Махачкале подвели итоги конкурса «Учитель года – 2020»

Накануне, в столице республики подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020».
Как сообщили "Замане" в пресс-службе столичной мэрии, в 2019 году в конкурсе участвовали 29 учителей махачкалинских школ.

В Махачкале подвели итоги конкурса «Учитель года – 2020»
Общество

В течение четырёх дней учителя проверяли соревновались в силе педагогического мастерства. После соревнований экспертная комиссия назвала победителя, а также призёров и лауреатов. По итогам соревнований, в конкурсе «Учитель года – 2020» победил педагог по английскому языку лицея №30 Лариса Шихбабаева. Каждому финалисту конкурса вручили грамоту, подарили памятный приз и денежное вознаграждение.

 

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