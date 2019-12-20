На мероприятии председатель дагестанской организации профсоюзов Магомед Амиродинов проинформировал о работе, выполняемой в течение 5 лет. Он очень подробно осветил все направления деятельности профсоюзов работников образования.
В конце выступления Амиродинова абсолютно все члены профсоюзной организации признали, что работа Рескома была удовлетворительной. Далее с докладами по разным направлениям деятельности выступили ещё 10 спикеров.
Помимо этого, на VIII отчетно-выборной конференции избрали председателя Дагестанской республиканской организации профсоюза работников образования. Голосование было открытым. Должность председателя снова занимает Магомед Амиродинов. Такое решение приняли единогласно