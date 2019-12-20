ЗАМАНА - В Дагестане прошла VIII конференция профсоюза работников образования

В Дагестане прошла VIII конференция профсоюза работников образования

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20 декабря, 2019. Пятница 18:48
В Дагестане прошла VIII конференция профсоюза работников образования

В отделении профсоюза работников народного образования РД провели VIII отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщают в пресс-службе организации.

В Дагестане прошла VIII конференция профсоюза работников образования
Общество

На мероприятии председатель дагестанской организации профсоюзов Магомед Амиродинов проинформировал о работе, выполняемой в течение 5 лет. Он очень подробно осветил все направления деятельности профсоюзов работников образования.

В конце выступления Амиродинова абсолютно все члены профсоюзной организации признали, что работа Рескома была удовлетворительной. Далее с докладами по разным направлениям деятельности выступили ещё 10 спикеров.

Помимо этого, на VIII отчетно-выборной конференции избрали председателя Дагестанской республиканской организации профсоюза работников образования. Голосование было открытым.  Должность председателя снова занимает Магомед Амиродинов. Такое решение приняли единогласно

 

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