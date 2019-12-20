В мероприятии приняли участие более 200 активистов и 50 кураторов регионального движения РДШ. Участникам вручили благодарственные письма за значимый вклад в развитие движения. Руководитель Центра добровольческих инициатив РД Людмила Саидова наградила памятными призами отличившихся активистов, которые проводили «Добрые уроки» в школах Дагестана.
200 школьников стали участниками зимнего фестиваля РДШ
- Автор Габи
- 20 декабря, 2019. Пятница 16:11
В Махачкале начался зимний фестиваль Российского движения школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодёжи РД.