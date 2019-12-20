В ДГУ наградили отличников Юридического института

Как сообщили "Замане" в пресс-службе учебного заведения, с приветственным словом выступил директор института Шихтимер Магомедов.Он отметил, что Даггосуниверситет проделал большую работу в области подготовки высококвалифицированных специалистов-юристов. Также, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов подчеркнул насколько значимы отличники в развитии будущего всего Дагестана и порекомендовал всем студентам стремиться к знаниям. По завершению мероприятия прошла церемония награждения отличников учёбы благодарностями.