ЗАМАНА - В ДГУ наградили отличников Юридического института

В ДГУ наградили отличников Юридического института

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20 декабря, 2019. Пятница 15:06
В ДГУ наградили отличников Юридического института

В Дагестанском государственном университете наградили отличников Юридического института.

В ДГУ наградили отличников Юридического института
Общество

Как сообщили "Замане" в пресс-службе учебного заведения, с приветственным словом выступил директор института Шихтимер Магомедов.Он отметил, что Даггосуниверситет проделал большую работу в области подготовки высококвалифицированных специалистов-юристов. Также, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов подчеркнул насколько значимы отличники в развитии будущего всего Дагестана и порекомендовал всем студентам стремиться к знаниям.  По завершению мероприятия прошла церемония награждения отличников учёбы благодарностями.

 

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