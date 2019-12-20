В Махачкале введут проездную карту

Карты предназначены для улучшения качества обслуживания населения, она будет выпускаться в трех вариантах: карта на многократные поездки в автобусах и троллейбусах, как по городу так и по пригородным поселкам; карта с разными лимитами поездок; на месяц (или на определенный период времени) карта без лимита поездок.

Мэрия столицы Дагестана уже объявила о начале конкурса, на котором они выберут оператора для осуществления работ по вводу и обслуживанию Автоматизированной системы оплаты проезда на общественном транспорте маршрутов регулярных перевозок в муниципальном образовании «город Махачкала».

Подать заявку в конкурс можно с 20 декабря 2019 года по 20 января, итоги будут подведены 4 февраля 2020 года.