В Дагестане пройдёт премьера фильма "Выжившая"
- Автор Габи
- 20 декабря, 2019. Пятница 14:43
20 декабря, в к/т «РОССИЯ» состоится презентация документального проекта Елены Еськиной и Фериде Алипулатовой «Выжившая» в память о жертвах терактов, сообщается в РИА "Дагестан".
Как сообщили организаторы мероприятия, в сюжет картины войдут восемь историй дагестанских женщин, которые побывали в центре терактов, в числе которых взрыв жилого дома в Каспийске, нападение бандформирований на Дагестан в 1999 году и другие.
Участники презентации увидят только 4 серии из д/ф «Выжившая». Полная версия выйдет на канале YouTube, сразу после того, как фильм покажут в Махачкале.
Отметим, что ранее фильм презентовали 5 декабря в Москве.
Начало мероприятия сегодня, в 18:30.