20 декабря, в к/т «РОССИЯ» состоится презентация документального проекта Елены Еськиной и Фериде Алипулатовой «Выжившая» в память о жертвах терактов, сообщается в РИА "Дагестан".

Как сообщили организаторы мероприятия, в сюжет картины войдут восемь историй дагестанских женщин, которые побывали в центре терактов, в числе которых взрыв жилого дома в Каспийске, нападение бандформирований на Дагестан в 1999 году и другие.

Участники презентации увидят только 4 серии из д/ф «Выжившая». Полная версия выйдет на канале YouTube, сразу после того, как фильм покажут в Махачкале.

Отметим, что ранее фильм презентовали 5 декабря в Москве.

Начало мероприятия сегодня, в 18:30.