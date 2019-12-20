В нем участвовали представители Правительства Республики Дагестан, Следственного комитета, Общественной палаты, Прокуратуры, различных ведомств и вузов. На форуме обсудили острые проблемы молодежи, связанные с коррупцией.
В Махачкале прошел III Республиканский молодежный антикоррупционный форум
- Автор Мадина
- 20 декабря, 2019. Пятница 11:58
III Республиканский молодежный антикоррупционный форум провели в Дагестанском университете народного хозяйства.
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