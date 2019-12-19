ЗАМАНА - Уроженцу Дагестана установили памятник в Челябинске

Уроженцу Дагестана установили памятник в Челябинске

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19 декабря, 2019. Четверг 20:00
Уроженцу Дагестана установили памятник в Челябинске

Бюст Герою России, уроженцу Дагестана Гайдархану Гаджиеву установили в Челябинске, в кадетском корпусе «Сыны Отечества», Бюст расположили в посёлке Локомативное. Об этом сообщается в информагентстве РИА "Дагестан".

Уроженцу Дагестана установили памятник в Челябинске
Общество

В знаменательном событии участвовали представители дагестанской части населения в Челябинске. Также в посёлок прибыли руководитель Пенсионного фонда по Дагестану Магомед Исаев и заместитель главы Хунзахского района Асадали Абдуразакова.

Выступая перед собравшимися на открытии памятника руководитель Пенсионного фонда РД подчеркнул, что Гайдархан Гаджиев всегда проявлял мужество и героизм. К тому же, он добавил, что каждый кадет училища хорошо осведомлён о подвиге дагестанца.

Гайдархан Гаджиев является уроженцем Хунзахского района. Звания Героя России ему дали сразу после успешного выполнения контртеррористической операции на Северном Кавказе. За долгие годы службы Гаджиев эффективно провёл 160 операций. В них ликвидировали немалое количество боевиков.

Погиб Герой России в 2001 году из-за террористического акта.

 

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