ЗАМАНА - В Дагестане стартовал молодёжный форум «Hidden History»

В Дагестане стартовал молодёжный форум «Hidden History»

Автор
19 декабря, 2019. Четверг 17:58
В Дагестане стартовал молодёжный форум «Hidden History»

17 декабря в педагогическом колледже стартовал Всероссийский молодёжный форум «Hidden History». Генеральный партнёр проекта — Агентство по охране культурного наследия РД, также привлекли сотрудников министерства по национальной политике и делам религий.

В Дагестане стартовал молодёжный форум «Hidden History»
Общество

Организаторы форума сообщили, что согласно проекту будут проведены семинары, тренинги, а также экскурсия в самый древний город России Дербент, организация спортивных и интеллектуальных мероприятий и т.д.

Основное мероприятие проекта — Всероссийская конференция по сохранению и популяризации культуры и традиций малочисленных народов России – Нidden History. По итогам конференции выпустят сборник докладов, методические рекомендации в этой области, и, кроме того, Атлас Народов Дагестана. Мероприятие завершится 19 декабря.

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top