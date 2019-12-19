Организаторы форума сообщили, что согласно проекту будут проведены семинары, тренинги, а также экскурсия в самый древний город России Дербент, организация спортивных и интеллектуальных мероприятий и т.д.
Основное мероприятие проекта — Всероссийская конференция по сохранению и популяризации культуры и традиций малочисленных народов России – Нidden History. По итогам конференции выпустят сборник докладов, методические рекомендации в этой области, и, кроме того, Атлас Народов Дагестана. Мероприятие завершится 19 декабря.