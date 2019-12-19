Махачкалинские предприниматели обсудили обязательную маркировку товаров

Накануне, 18 декабря, в столице республики состоялся круглый стол на тему «Обязательная маркировка товаров. Отмена ЕНВД и ПСН при реализации маркированных товаров в 2020 году».

На заседании обсудили вопросы маркировки товаров с разных аспектов: выступили представители Роспотребнадзорапо РД, УФНС России по РД, Росздравнадзора по РД и другие.

После рассмотренных тем, было их активное обсуждение и спикеры ответили на вопросы.

Согласно инициативе бизнес-омбудсмена Мурада Далгатова совместно с УФНС России по РД сформируют список вопросов, которую будут полезны для бизнеса о предстоящей отмене ЕНВД и ПСН для тех, кто реализует маркированных товаров в 2020 году. Этот перечень разместят на официальном сайте Уполномоченного и разошлют в каждое бизнес-объединение.

Отметит, на круглом столе предприниматели предложили закрепить в каждом отделении УФНС России по РД специалиста, консультирующего их по актуальным вопросам. Это предложение будет передано руководству УФНС России по РД.