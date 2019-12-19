ЗАМАНА - Махачкалинские предприниматели обсудили обязательную маркировку товаров

Махачкалинские предприниматели обсудили обязательную маркировку товаров

Автор
19 декабря, 2019. Четверг 15:36
Махачкалинские предприниматели обсудили обязательную маркировку товаров

Накануне, 18 декабря, в столице республики состоялся круглый стол на тему «Обязательная маркировка товаров. Отмена ЕНВД и ПСН при реализации маркированных товаров в 2020 году».

Махачкалинские предприниматели обсудили обязательную маркировку товаров
Общество

На заседании обсудили вопросы маркировки товаров с разных аспектов: выступили представители Роспотребнадзорапо РД, УФНС России по РД, Росздравнадзора по РД и другие.

После рассмотренных тем, было их активное обсуждение и спикеры ответили на вопросы.

Согласно инициативе бизнес-омбудсмена Мурада Далгатова совместно с УФНС России по РД сформируют список вопросов, которую будут полезны для бизнеса о предстоящей отмене ЕНВД и ПСН для тех, кто реализует маркированных товаров в 2020 году. Этот перечень разместят на официальном сайте Уполномоченного и разошлют в каждое бизнес-объединение.

Отметит, на круглом столе предприниматели предложили закрепить в каждом отделении УФНС России по РД специалиста, консультирующего их по актуальным вопросам. Это предложение будет передано руководству УФНС России по РД.

 

Прочитано 56 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top