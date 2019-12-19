В Дагестане пройдёт «Форум сельской молодёжи»

С 20 по 23 декабря на базе отдыха «Одиссей» пройдет «Форум сельской молодежи»

Участие примут 150 молодых людей: студенты аграрных вузов Северо-Кавказского федерального округа, молодые фермеры, органы государственной власти, общественные организации, активисты «Российского союза сельской молодежи» и другие. Форум проводится для того, чтобы создать диалоговую площадку сельской молодежи, где они смогли бы обмениваться опытом и выработать предложения по развитию агропромышленного комплекса, содействовать повышению компетенций сельской молодежи.

Согласно программе Форума участники встретятся с успешными молодыми предпринимателями в сельскохозяйственной области, будут организованы деловые игры, тренинги по ораторскому искусству и т.д. Подробную информацию можно узнать по тел: 8 (989) 657 59 69