Отборочный онлайн-этап олимпиады закончился в начале этого месяца — 8 декабря. Результаты участники узнают в конце декабря.
Заключительный очный этап пройдёт зимой 2020 года. Участники сами смогут выбрать территориально удобную площадку. Победителей третьего сезона олимпиады «Я – профессионал» определят весной 2020 года. Дипломанты получат возможность воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру лучших вузов России и смогут пройти стажировку в крупной профильной компании. Медалисты олимпиады получат денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Отметим, что «Я – профессионал» – флагманский проект президентской платформы «Россия –страна возможностей». Реализация олимпиады осуществляется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.