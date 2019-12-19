1000 студентов Дагестана участвовали в отборочном этапе олимпиады «Я – профессионал»

В отборочном онлайн-этапе олимпиады «Я – профессионал» участвовали 88 414 российских студентов. Из Дагестана участие приняли 1142 человек. Благодаря этому, регион вошёл в число регионов-лидеров по количеству участников отборочного этапа в РФ .

Отборочный онлайн-этап олимпиады закончился в начале этого месяца — 8 декабря. Результаты участники узнают в конце декабря.

Заключительный очный этап пройдёт зимой 2020 года. Участники сами смогут выбрать территориально удобную площадку. Победителей третьего сезона олимпиады «Я – профессионал» определят весной 2020 года. Дипломанты получат возможность воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру лучших вузов России и смогут пройти стажировку в крупной профильной компании. Медалисты олимпиады получат денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Отметим, что «Я – профессионал» – флагманский проект президентской платформы «Россия –страна возможностей». Реализация олимпиады осуществляется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.