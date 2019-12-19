ЗАМАНА - Сегодня в 12 началась большая пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня в 12 началась большая пресс-конференция Владимира Путина

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19 декабря, 2019. Четверг 11:58
Сегодня в 12 началась большая пресс-конференция Владимира Путина

 

Крупная пресс-конференция Президента России Владимира Путина с небольшим опозданием началась сегодня в 12:00 в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Прямую трансляцию ведут одновременно несколько телеканалов.

Сегодня в 12 началась большая пресс-конференция Владимира Путина
Общество

На пресс-конференции Президент Владимир Путин будет подводить результаты 2019 года и ответит на вопросы российских и зарубежных журналистов.  В этом году аккредитовали рекордное количество журналистов СМИ – примерно 1900 человек. Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». От Республики Дагестан на конференции с президентом России будут присутствовать около 10 журналистов, в том числе главный редактор газеты «Замана» Арсен Юсупов. В 2018 году президенту задавали вопросы о санкциях, повышении НДС, региональных выборах, о ситуации в Афганистане и Украине, о пенсионной реформе и обманутых дольщиках, о национальных проектах и внешней политике. Список аккредитованных журналистов можно увидеть на сайте http://kremlin.ru/events/president/news/62321 Кремля. 

 

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