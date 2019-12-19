Сегодня в 12 началась большая пресс-конференция Владимира Путина

На пресс-конференции Президент Владимир Путин будет подводить результаты 2019 года и ответит на вопросы российских и зарубежных журналистов. В этом году аккредитовали рекордное количество журналистов СМИ – примерно 1900 человек. Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». От Республики Дагестан на конференции с президентом России будут присутствовать около 10 журналистов, в том числе главный редактор газеты «Замана» Арсен Юсупов. В 2018 году президенту задавали вопросы о санкциях, повышении НДС, региональных выборах, о ситуации в Афганистане и Украине, о пенсионной реформе и обманутых дольщиках, о национальных проектах и внешней политике. Список аккредитованных журналистов можно увидеть на сайте http://kremlin.ru/events/president/news/62321 Кремля.