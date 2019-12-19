В Дагестане по программе устойчивого развития сельских территорий газифицировано еще одно село

Как сообщают в пресс-службе Минсельхоза Дагестана, газопровод был отстроен в рамках реализации государственной программы по устойчивому развитию сельских территорий. Вся протяженность газораспределительной сети в районе, где живут люди из сел Мазада и Начада, превысила 13 км. Подробнее можно прочитать тут.