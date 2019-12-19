ЗАМАНА - В Дагестане по программе устойчивого развития сельских территорий газифицировано еще одно село

В Дагестане по программе устойчивого развития сельских территорий газифицировано еще одно село

Автор
19 декабря, 2019. Четверг 11:38
В Дагестане по программе устойчивого развития сельских территорий газифицировано еще одно село

18 декабря в селе Мазада Тляратинского района, расположенном в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства, прошло открытие газопровода.

В Дагестане по программе устойчивого развития сельских территорий газифицировано еще одно село
Общество

Как сообщают в пресс-службе Минсельхоза Дагестана, газопровод был отстроен в рамках реализации государственной программы по устойчивому развитию сельских территорий. Вся протяженность газораспределительной сети в районе, где живут люди из сел Мазада и Начада, превысила 13 км. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top