ЗАМАНА - Власти Дагестана против бездымного табака

Власти Дагестана против бездымного табака

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18 декабря, 2019. Среда 15:30
Власти Дагестана против бездымного табака

Прекратить массовое распространение смесей, которые содержат никотин, так называемые снюсы, среди несовершеннолетних можно только с помощью полного запрета его продажи.

Власти Дагестана против бездымного табака
Общество

Данный запрет необходимо установить на федеральном уровне. Данной информацией поделились в ТАСС, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Снюс - вид бездымного табака, его запретили в РФ ещё в 2015 году. Тем не менее, на сегодняшний день дети и подростки интенсивно распространяют пакетики или пастилки без табака, однако полностью пропитанные никотином. Проблема в том, что их оборот на 2019 год никак не регулирует федеральное законодательство.

Как рассказал ТАСС глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов, в ноябре к властям региона поступило много жалоб от родителей школьников из-за того, что снюс распространяют, продают несовершеннолетним прямо около учебного заведения.

"Мы выехали на место и выявили, что эту отраву продают, несмотря на запрет на продажу табака возле школ. Это место закрыли. Потом аналогичную точку сбыта снюса закрыли и возле другой школы. В связи с этим мы обратились к депутатам Кировского района выступить с законодательной инициативой о полном запрете снюса на территории республики", - сказал Сагидов ТАСС.

 

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