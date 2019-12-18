Власти Дагестана против бездымного табака

Прекратить массовое распространение смесей, которые содержат никотин, так называемые снюсы, среди несовершеннолетних можно только с помощью полного запрета его продажи.

Данный запрет необходимо установить на федеральном уровне. Данной информацией поделились в ТАСС, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Снюс - вид бездымного табака, его запретили в РФ ещё в 2015 году. Тем не менее, на сегодняшний день дети и подростки интенсивно распространяют пакетики или пастилки без табака, однако полностью пропитанные никотином. Проблема в том, что их оборот на 2019 год никак не регулирует федеральное законодательство.

Как рассказал ТАСС глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов, в ноябре к властям региона поступило много жалоб от родителей школьников из-за того, что снюс распространяют, продают несовершеннолетним прямо около учебного заведения.