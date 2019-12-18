Данный запрет необходимо установить на федеральном уровне. Данной информацией поделились в ТАСС, ссылаясь на опрошенных экспертов.
Снюс - вид бездымного табака, его запретили в РФ ещё в 2015 году. Тем не менее, на сегодняшний день дети и подростки интенсивно распространяют пакетики или пастилки без табака, однако полностью пропитанные никотином. Проблема в том, что их оборот на 2019 год никак не регулирует федеральное законодательство.
Как рассказал ТАСС глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов, в ноябре к властям региона поступило много жалоб от родителей школьников из-за того, что снюс распространяют, продают несовершеннолетним прямо около учебного заведения.
"Мы выехали на место и выявили, что эту отраву продают, несмотря на запрет на продажу табака возле школ. Это место закрыли. Потом аналогичную точку сбыта снюса закрыли и возле другой школы. В связи с этим мы обратились к депутатам Кировского района выступить с законодательной инициативой о полном запрете снюса на территории республики", - сказал Сагидов ТАСС.