В Дагестане выделят 500 тысяч рублей добровольческим проектам

В столице республики прошёл очный этап грантового конкурса среди добровольческих инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи РД.

Заявку на участие подали 30 человек, из которых 19 смогли пройти отбор, их презентовали на очном этапе. Проекты представляли по следующим направлениям: экологическое волонтерство, инклюзивное волонтерство, событийное волонтерство и т.д. В процессе презентации каждый участник поделился дорожной картой проектов и ответил на вопросы, которые задавали члены жюри. Оценивались проекты по системе SMART. Победителями конкурса среди проектов юридических лиц стали: «Открытие волонтерского центра "Ярдам"», «Волонтерский корпус "ТарВолонтер"» и «Добровольческие Игры 2020». Среди проектов физических лиц победили инициативы «Молодежное добровольческое антинаркотическое движение "Дагестан против"» Алима Гасанова и «Волонтерский корпус "Феникс"» Исрафила Исрафилова.

Для того, чтобы в 2020 году проекты реализовались, руководителям выделят по 100 тысяч рублей.