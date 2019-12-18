Несколько лет назад мужчина перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки. В этот раз он попал в больницу с метастазом в печени, который врастал в тощую кишку, забрюшинную клетчатку и правую почку. Благодаря компетентной и командной работе врачей отделения онкологии и хирургии РКБ, мужчине с минимальной потерей крови была проведена резекция всех поврежденных органов и удаление лимфатических узлов в пораженных участках. Особенность этой операции в том, что впервые в республике врачи РКБ внедрили инновационный для Дагестана способ борьбы с раком – это интервенционная фотодинамическая терапия. Такой способ лечения предполагает введение пациенту специального препарата, накапливающегося в раковых клетках и делающего их «видимыми» специальному лазеру, который разрушающе действует на опухоль. Этот способ борьбы с раком используется как для лечения болезни, так и для повышения качества жизни пациентов.