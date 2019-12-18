В Хасавюртовском районе отремонтировали дороги

В Хасавюртовской районе Руководитель ГКУ «Дагестанавтодор» Тагир Азаев присутствовал при открытии трёх участков отремонтированных дорог республиканского значения в Хасавюртовском районе.

В целом, протяженность участков составляет 24 километра, из них: 15 километров автодороги Хасавюрт – Бабаюрт и 9 километров автодороги Хасавюрт – Гребенская.

Руководитель ГКУ «Дагестанавтодор» подчеркнул, что данные автомобильные дороги имеют важное социальное и экономическое значение для Республики. Дорога Хасавюрт – Бабаюрт одна из самых значимых автодорог Дагестана. Интенсивность движения на ней составляет более 16 тысяч автомобилей в сутки.

Подрядных организаций было полностью усилено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы мосты, примыкания и пересечения с дорогой, обустроены обочины и обеспечен водоотвод, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

«Работы по маршрутному ремонту в данных направлениях будут продолжены и в последующие годы, с доведением дороги до нормативного состояния» - заключил Тагир Азаев.

Напомним, что в рамках реализации программы Минтранса Дагестана в 2019 году отремонтировали и сделали капитальный ремонт на более 300 километров дорог по республике.