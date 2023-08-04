ЗАМАНА - Сумму остатка материнского капитала можно узнать через портал Госуслуг

Сумму остатка материнского капитала можно узнать через портал Госуслуг

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04 августа, 2023. Пятница 13:14
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Сумму остатка материнского капитала можно узнать через портал Госуслуг

Сумму остатка материнского капитала можно узнать через сайт Госуслуги, информирует Соцфонд Дагестана.

Сумму остатка материнского капитала можно узнать через портал Госуслуг

Дабы получить актуальную информацию об остатке маткапитала, требуется первым делом войти в личный кабинет на сайте Госуслуг, далее выбрать блок “СправкиВыписки”, перейти в раздел “Выписка об остатке материнского капитала” и кликнуть на кнопку “Получить выписку”. Документ с необходимыми сведениями поступят в ваш личный кабинет.

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