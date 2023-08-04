Дабы получить актуальную информацию об остатке маткапитала, требуется первым делом войти в личный кабинет на сайте Госуслуг, далее выбрать блок “СправкиВыписки”, перейти в раздел “Выписка об остатке материнского капитала” и кликнуть на кнопку “Получить выписку”. Документ с необходимыми сведениями поступят в ваш личный кабинет.
Сумму остатка материнского капитала можно узнать через портал Госуслуг
- Автор Дарья
- 04 августа, 2023. Пятница 13:14
Сумму остатка материнского капитала можно узнать через сайт Госуслуги, информирует Соцфонд Дагестана.
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