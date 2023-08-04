Сумму остатка материнского капитала можно узнать через портал Госуслуг

Дабы получить актуальную информацию об остатке маткапитала, требуется первым делом войти в личный кабинет на сайте Госуслуг, далее выбрать блок “СправкиВыписки”, перейти в раздел “Выписка об остатке материнского капитала” и кликнуть на кнопку “Получить выписку”. Документ с необходимыми сведениями поступят в ваш личный кабинет.