В Правительстве Дагестана прокомментировали запрет на въезд автотранспорта к аулу Гамсутль

В связи с размещением информации о запрете на въезд автотранспорта к туристической локации – аулу призраку Гамсутль в Гунибском районе Правительство РД сделало заявление.

«Исторический центр села Гамсутль расположен на отвесной скале и в условиях транспортной труднодоступности. На протяжении последних нескольких лет территория заброшенного села стала популярной среди туристов. Ежедневно по нескольку десятков, а иногда и сотен людей посещают данную территорию. Вблизи села возникли объекты предпринимательской деятельности, есть ряд самовольно возведенных объектов капитального и некапитального строительства, в том числе для оказания услуг населению.

Вместе с тем, движение грузопассажирского, а иногда и легкового транспорта по дороге, по которой осуществляется пеший подъем туристов, отсутствие разрешительной документации на осуществление транспортных услуг, ставят под угрозу жизнь и здоровье прибывающих граждан.

В то же время, еще свежи в памяти трагические случаи, связанные с пребыванием туристов в горных районах республики.

В этой связи администрации муниципального образования рекомендовано ограничить пропуск автотранспорта по территории, начинающейся со входа в село и до площадки, с которой значительная часть туристов начинала пеший путь до Гамсутля.

В настоящее время проводится анализ организации туристической деятельности на объекте туристического показа на предмет соответствия требованиям законодательства и безопасности, а также для определения конкретных потребностей в строительстве инфраструктуры», - говорится в заявлении кабмина республики.