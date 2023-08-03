ЗАМАНА - Все чиновники в Российской Федерации должны ездить на автомобилях российского производства, заявил Владимир Владимирович Путин

Все чиновники в Российской Федерации должны ездить на автомобилях российского производства, заявил Владимир Владимирович Путин

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03 августа, 2023. Четверг 22:46
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Все чиновники в Российской Федерации должны ездить на автомобилях российского производства, заявил Владимир Владимирович Путин

Все чиновники в Российской Федерации должны ездить на автомобилях российского производства, заявил Владимир Владимирович Путин.

Все чиновники в Российской Федерации должны ездить на автомобилях российского производства, заявил Владимир Владимирович Путин

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Осман Булатов прокомментировал заявление Президента России- «Поддерживаю предложение Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о том, что все чиновники должны ездить на служебных отечественных автомобилях. И все органы и государственные структуры, должны закупать для служебных целей, только российские автомобили. Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все мы должны понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции. 

Рынок российского авто вполне способен производить машины премиум класса. Во-первых, это поддержка отечественных брендов автомобилей и рабочих на автозаводах. А во-вторых, это развитие экономики России. 
Наша работа состоит не в том, чтобы ездить на иностранных автомобилях, а чтобы представлять интересы граждан России!»

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