ЗАМАНА - Депутат НC Дагестана Осман Булатов через фонд «Инсан» оказал благотворительную помощь в виде продуктовых наборов нуждающимся семьям

Депутат НC Дагестана Осман Булатов через фонд «Инсан» оказал благотворительную помощь в виде продуктовых наборов нуждающимся семьям

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03 августа, 2023. Четверг 17:34
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Депутат НC Дагестана Осман Булатов через фонд «Инсан» оказал благотворительную помощь в виде продуктовых наборов нуждающимся семьям Депутат НC Дагестана Осман Булатов через фонд «Инсан» оказал благотворительную помощь в виде продуктовых наборов нуждающимся семьям

Депутат Народного Собрания Дагестана Осман Булатов через фонд «Инсан» оказал благотворительную помощь в виде продуктовых наборов нуждающимся семьям.

Депутат НC Дагестана Осман Булатов через фонд «Инсан» оказал благотворительную помощь в виде продуктовых наборов нуждающимся семьям

«Хвала Всевышнему, что дает нам хоть какую-то возможность быть причастным к благим делам и радовать людей.
Около 300 семей в Махачкале получили помощь. Это не первая и не последняя акция. Призываю к участию и других депутатов. Работа во благо народа - наше с вами призвание»,- подчеркнул депутат.

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