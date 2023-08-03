«Хвала Всевышнему, что дает нам хоть какую-то возможность быть причастным к благим делам и радовать людей.
Около 300 семей в Махачкале получили помощь. Это не первая и не последняя акция. Призываю к участию и других депутатов. Работа во благо народа - наше с вами призвание»,- подчеркнул депутат.
Депутат НC Дагестана Осман Булатов через фонд «Инсан» оказал благотворительную помощь в виде продуктовых наборов нуждающимся семьям
- Автор Дарья
- 03 августа, 2023. Четверг 17:34
Депутат Народного Собрания Дагестана Осман Булатов через фонд «Инсан» оказал благотворительную помощь в виде продуктовых наборов нуждающимся семьям.
«Хвала Всевышнему, что дает нам хоть какую-то возможность быть причастным к благим делам и радовать людей.
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