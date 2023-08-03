Депутат НC Дагестана Осман Булатов через фонд «Инсан» оказал благотворительную помощь в виде продуктовых наборов нуждающимся семьям

«Хвала Всевышнему, что дает нам хоть какую-то возможность быть причастным к благим делам и радовать людей.

Около 300 семей в Махачкале получили помощь. Это не первая и не последняя акция. Призываю к участию и других депутатов. Работа во благо народа - наше с вами призвание»,- подчеркнул депутат.