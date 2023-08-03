Фильм «Повелитель ветра», съемки которого проходили в Дагестане, выйдет 5 октября

Приключенческий фильм «Повелитель ветра», часть съемок которого прошла в Дагестане, выйдет в прокат 5 октября этого года, сообщили в пресс-службе Главы РД.

Сюжет основан на реальных событиях. Кинокартина повествует о кругосветном полете Федора Конюхова на воздушном шаре. Он поставил мировой рекорд в 2016 году, совершив полет всего за 11 дней.

В Дагестане отсняли момент взлета воздушного шара. По словам сценаристов, место съемок похоже на австралийскую местность, откуда стартовал воздушный шар Конюхова.

Ранее съемочная группа поблагодарила за содействие в проведении съемок руководителя республики Сергея Меликова и гостеприимный народ Дагестана. Съемки прошли при поддержке Минтуризма РД.

Режиссер фильма – Игорь Волошин, а главную роль исполняет Фёдор Бондарчук. В проекте принимают участие Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьев.

Дистрибьютором фильма выступила кинокомпания «Централ Партнершип».