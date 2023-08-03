ЗАМАНА - МЧС Дагестана напоминает об опасности купания в море в связи с ветром

МЧС Дагестана напоминает об опасности купания в море в связи с ветром

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03 августа, 2023. Четверг 17:18
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МЧС Дагестана напоминает об опасности купания в море в связи с ветром

В связи с установившейся ветреной погодой Главное управление МЧС России по РД напоминает жителям и гостям республики об опасности купания в море при сильном ветре.

МЧС Дагестана напоминает об опасности купания в море в связи с ветром

В ведомстве отметили, что, несмотря на неоднократные напоминания и обращения, люди продолжают купаться в штормовую погоду, а также устраивают прогулки на сапах.

Во избежание происшествий МЧС Дагестана напоминает правила поведения на воде.

Запрещено купаться в ветреную погоду, купайтесь только на организованных пляжах, не ныряйте в незнакомых местах, не заплывайте за буйки, не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам, не устраивайте в воде игр, связанных с захватами, а также не плавайте на надувных матрасах или камерах и не купайтесь в нетрезвом виде.

Региональное чрезвычайное ведомство также призывает родителей присматривать за детьми и не позволять им купаться в необорудованных местах.

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