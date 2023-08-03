Детские пособия поступят на счета родителей с 9 утра до 12 ночи в единый день выплат

3 августа – единый день выплат детских пособий по линии Социального фонда. Так, с начала дня на горячую линию Социального фонда Дагестана поступает множество звонков со всей республики о том, что деньги на счета родителей не поступили. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе сообщили, что деньги в единый день выплат детских пособий будут поступать на счета родителей с 9 утра до 12 часов ночи.

Это такие пособии, как: единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин; пособие по беременности и родам; пособие по уходу за ребенком до полутора лет; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

5 числа каждого месяца на карту «Мир» поступает ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3-х лет. 8 числа каждого месяца на карту «Мир» поступает пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

С 1 по 25 число на карту «Мир» поступают: единовременная выплата при рождении ребенка; первый платеж по любому пособию, которое недавно оформили.

Если выплаты приходят наличными по почте, их доставят в разные дни с 1 по 25 число месяца в зависимости от графика работы отделения почты. В случае, когда выплата выпадает на выходной или праздничный день, то пособие выплачивается накануне в рабочий день.