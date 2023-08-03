ЗАМАНА - Дагестанские семьи приглашаются к участию в конкурсе «Единой России» — «Семья России»

Дагестанские семьи приглашаются к участию в конкурсе «Единой России» — «Семья России»

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03 августа, 2023. Четверг 14:45
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Дагестанские семьи приглашаются к участию в конкурсе «Единой России» — «Семья России»

Конкурс реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в рамках партпроекта «Крепкая семья» Партии «Единая Россия». Цель проекта – выявление и поощрение благополучных многодетных семей, а также их поддержание как ценностных ориентиров общества. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома ДРО ВПП «Единая Россия».

Дагестанские семьи приглашаются к участию в конкурсе «Единой России» — «Семья России»

Проект состоит из 4 онлайн этапов – Письмо «История моей семьи», Видео открытка «Секреты семейного счастья», Послание «Советы молодым», Рубрика «1 день с моей семьей». В каждом этапе определяется по 3 победителя в 4 номинациях – «Счастливое детство», «Семьи-долгожители», «Глава семьи – Защитник Родины», «Семья Донбасса – семья России».

Дагестанцы приглашаются к участию в III этапе конкурса – Послание «Советы молодым», который проходит с 31 июля и продлится до 13 августа. Кроме того, все желающие в период с 4 по 17 сентября смогут принять участие и в IV этапе — Рубрика «1 день с моей семьей».

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте проекта премия-семья.рф и направить послание с советами молодым. Конкурсные работы необходимо направлять на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием ФИО и региона проживания участника, а также наименования выбранной номинации и конкурсного этапа.

Конкурсные работы принимаются в формате видеоролика, презентации с медиа и графическими элементами или в виде текстового эссе.

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