Заур Аскендеров: «Ваш супруг останется примером мужества и патриотизма» ​

Накануне, 2 августа, Председатель Народного Собрания Заур Аскендеров в рамках рабочей поездки в город Буйнакск посетил семью погибшего участника специальной военной операции Шамиля Магомедова. Об этом сообщили в пресс-службе НС РД.

Во встрече также приняли участие вице-спикер парламента Камил Давдиев, глава городского округа «город Буйнакск» Исламудин Нургудаев, председатели Комитетов Народного Собрания Елена Павлюченко, Ильяс Мамаев и Мурат Пайзулаев.

Гости выразили вдове погибшего соболезнование, пожелали ей сил и терпения преодолеть постигшее горе.

«Ваш супруг останется примером мужества и патриотизма. Мы со своей стороны готовы всячески вас поддерживать», — сказал Заур Аскендеров, обращаясь к Асият Магомедовой.

Председатель парламента подчеркнул, что сегодня органами власти проводится значительная работа по поддержке участников специальной военной операции, на федеральном и региональном уровнях приняты законы о мерах господдержки участников СВО и их семей. Он заверил, что семье Шамиля Магомедова также будет оказана вся необходимая помощь.

Вдова бойца Асият Магомедова поблагодарила гостей за внимание и поддержку, а также рассказала о том, как сегодня живет семья, как справляется с возникающими трудностями.

Детям были переданы подарки и оказана материальная помощь. ​

Комментируя журналистам встречу, Заур Аскендеров отметил: «Эта женщина взяла на себя большую миссию: сама, пройдя через горе, помогает другим таким же женам погибших. Работает в социальной сфере, при этом занимается большой общественной деятельностью. Мы также готовы подключиться к этой работе. Напомню, что в Народном Собрании действует горячая линия, куда общаются семьи участников СВО, и мы помогаем им решать возникающие проблемы».