ЗАМАНА - Дагестанские коньячные заводы планируют наладить поставки своей продукции в Азербайджан

Дагестанские коньячные заводы планируют наладить поставки своей продукции в Азербайджан

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03 августа, 2023. Четверг 11:23
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Дагестанские коньячные заводы планируют наладить поставки своей продукции в Азербайджан

Коньячные предприятия Дагестана собираются увеличить зону экспорта своей продукции и начать поставки в Азербайджан, проинформировал начальник республиканского центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев.

Дагестанские коньячные заводы планируют наладить поставки своей продукции в Азербайджан

Как он рассказал, на сегодняшний день дагестанское вино уже поставляется в Китай и Беларусь, а коньяк – в Казахстан. В прошлом также выполнялся экспорт коньяка в страны Евросоюза до введения ограничений. «В конце прошлого месяца делегация из Беларуси прилетела в Дагестан и посетила Кизлярский коньячный завод. Представители делегации осмотрели технологии производства коньяков различной выдержки и проявили интерес к продаже республиканского коньяка в сетевых магазинах своей страны. Вывоз коньяка из Дагестана в Азербайджан обещает быть перспективным, так как там имеется значительный спрос на данный продукт. Дагестанские коньячные заводы планируют активно работать над продвижением своей продукции на рынке Азербайджана», – поделился планами в разговоре со СМИ Абаскулиев.

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