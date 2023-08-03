Дагестанские коньячные заводы планируют наладить поставки своей продукции в Азербайджан

Как он рассказал, на сегодняшний день дагестанское вино уже поставляется в Китай и Беларусь, а коньяк – в Казахстан. В прошлом также выполнялся экспорт коньяка в страны Евросоюза до введения ограничений. «В конце прошлого месяца делегация из Беларуси прилетела в Дагестан и посетила Кизлярский коньячный завод. Представители делегации осмотрели технологии производства коньяков различной выдержки и проявили интерес к продаже республиканского коньяка в сетевых магазинах своей страны. Вывоз коньяка из Дагестана в Азербайджан обещает быть перспективным, так как там имеется значительный спрос на данный продукт. Дагестанские коньячные заводы планируют активно работать над продвижением своей продукции на рынке Азербайджана», – поделился планами в разговоре со СМИ Абаскулиев.