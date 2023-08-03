Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными

"Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС, подчеркнул Кузнецов. По его словам, решение вопроса о применении определенных диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта медицинской помощи является полномочием лечащего врача. Соответственно, именно лечащий врач принимает решение о необходимости того или иного медицинского вмешательства, назначении диагностических процедур, анализов, лекарственных препаратов, выдает направления. В этом отношении никаких изменений не было, нет и не планируется, пояснил Кузнецов. Он добавил, что медицинские организации при заключении договора на оказание платных медицинских услуг обязаны предоставить пациенту в доступной форме информацию о том, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Также медицинская организация обязана уведомить пациента о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении ее бесплатно, это требование закреплено постановлением правительства РФ и является обязательным, уточнил Кузнецов.