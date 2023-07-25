ЗАМАНА - Вопросы повышения активности молодых специалистов в здравоохранении обсудили в Дагестане

Вопросы повышения активности молодых специалистов в здравоохранении обсудили в Дагестане

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25 июля, 2023. Вторник 10:34
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Вопросы повышения активности молодых специалистов в здравоохранении обсудили в Дагестане

Пресс-конференция на тему информационной кампании по повышению активности молодых специалистов в области здравоохранения Дагестана состоялась в Махачкале.

Вопросы повышения активности молодых специалистов в здравоохранении обсудили в Дагестане

Спикерами на конференции стали председатель Профессионального союза сотрудников здравоохранения страны Анатолий Домников и председательница Дагестанской региональной организации профсоюза Зумруд Бучаева.

В рамках обсуждения Домников рассказал участникам мероприятия о том, что Профсоюз работников здравоохранения России проводит 24 и 25 июля в столице Дагестана обучение молодых экспертов области здравоохранения.

Главной целевой аудиторией является молодежный профактив в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Участники в течение 2-х дней пройдут семинар-тренинг по следующим темам: «Мотивация профсоюзного членства “Будь в теме!”» и «Продвижение профсоюзной информации в социальных сетях».

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