Пресс-конференция на тему информационной кампании по повышению активности молодых специалистов в области здравоохранения Дагестана состоялась в Махачкале.

Спикерами на конференции стали председатель Профессионального союза сотрудников здравоохранения страны Анатолий Домников и председательница Дагестанской региональной организации профсоюза Зумруд Бучаева.

В рамках обсуждения Домников рассказал участникам мероприятия о том, что Профсоюз работников здравоохранения России проводит 24 и 25 июля в столице Дагестана обучение молодых экспертов области здравоохранения.

Главной целевой аудиторией является молодежный профактив в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Участники в течение 2-х дней пройдут семинар-тренинг по следующим темам: «Мотивация профсоюзного членства “Будь в теме!”» и «Продвижение профсоюзной информации в социальных сетях».

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