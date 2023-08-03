В период с 24 июля по 4 августа выпускники и учащиеся старших курсов лучших университетов России обучат около 260 школьников Дагестана по таким программам подготовки: олимпиадная математика; олимпиадная физика; олимпиадная робототехника; Рython для старта разработки; программирование на Python, продвинутый уровень.
Кроме образовательной программы участники смены также вовлечены в культурно-массовую и развлекательную деятельность.
Смену организовал Центр развития талантов «Альтаир» при поддержке Министерства образования и науки Дагестана.