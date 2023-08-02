ЗАМАНА - 135 км дорог Дагестана отремонтируют по проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году

135 км дорог Дагестана отремонтируют по проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году

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02 августа, 2023. Среда 16:23
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135 км дорог Дагестана отремонтируют по проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году

Руководитель РД Сергей Меликова и начальник Федерального дорожного агентства Романа Новикова обсудили вопрос реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», информирует пресс-служба Главы Дагестана.

135 км дорог Дагестана отремонтируют по проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году

Участники встречи озвучили, что в республике благодаря национальному проекту в нормативное состояние приведут около 135 километров республиканской и местной дорожной сети в 2023 году. При этом 39 объектов введут в эксплуатацию. На эти задачи было направлено 3,56 миллиарда рублей, из них 984 миллионов рублей – средства федерального бюджета.

Так, на сегодняшний день работники успели отремонтировать 16-километровый участок республиканской дороги Урма – Губден. Эта дорога связывает между собой горные районы Дагестана с Махачкалой и имеет важную роль в социально-экономическом развитии республики.

Среди важных объектов нынешнего года также можно упомянуть автомобильную дорогу Магарамкент – Ахты – Рутул. Участок протяженностью 14 километров начнут ремонтировать в конце декабря.

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