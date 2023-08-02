Среди награжденных был и сержант Кайиб Тагиров, который удостоился медали «За проявленное мужество» - за мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Кайиб Аюбович Тагиров родился в г. Махачкале 15 августа 1986 года. До третьего класса проучился в Чувекской средней школе Хивского района. Затем продолжил учебу в общеобразовательных учреждениях г. Махачкалы – лицеях № 7 и № 22.

В 2004 году поступил в Правовую академию Министерства юстиции в Махачкале и окончил ее в 2010 году. Однако Кайиб не стал работать по специальности и открыл ООО «Бакай», которое занималось добычей декоративного и строительного камня.

В 2018 году Кайиб принял решение сменить вид деятельности и поступил на военную контрактную службу. В настоящее время служит в 177 отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии. Вначале отдельной батальон морской пехоты, где он проходил службу, дислоцировался в Астрахани, затем был переведен в Каспийск.

В специальной военной операции участвовал с первого дня ее объявления.

«24 февраля мы зашли на территорию Украины. Первый город – Бердянск мы взяли без единого выстрела. В дальнейшем в течение месяца шли без остановок вперед, освобождая поселки, деревни Запорожской области, потому что наш полк был очень хорошо подготовлен – мы до СВО два года находились на полигоне и с нами велась очень серьезная военная подготовка», – рассказал Кайиб Тагиров.

Первую свою награду – медаль Жукова – Кайиб, командир эвакуационного отделения, получил за спасение жизни раненого командира батареи.

«5 мая 2022 года отдельная минометная батарея БАРС-8 с командиром нарвалась на минное поле. Комбатареи был серьезно ранен в руку и ногу, осколочные ранения получил и один из разведчиков. Мы заехали на своем БТР и вытащили весь личный состав батареи – около 30 бойцов, а также раненых (командир не мог ходить, и его мы вынесли под огнем врага на носилках) и отвезли в безопасное место. Судьба свела меня с командиром батареи еще раз – уже в военном госпитале им. Бурденко, где мы вместе проходили лечение. Ему, к сожалению, руку не смогли спасти. Когда выписывался, он зашел ко мне и еще раз поблагодарил за то, что спас его.

А 6 мая было наступление на поселок Червоное. Нам поступил приказ вытащить с поля боя подбитый «Джавелином» БТР. Наводчик машины сгорел, весь личный состав был ранен. Мы с боем продвигались к нашим солдатам, и в нас запустили ракету. В это время рядом со мной находился мой подчиненный, старший матрос Килиндж Гаджиев. Я накрыл его своим телом и спас таким образом от осколков. В дальнейшем он моментально сориентировался в ситуации и оказал мне и другим раненым первую медицинскую помощь. Затем он с другими бойцами и заместителем командира взвода С.Калиевым, который и сам был ранен в плечо и в руку, отстреливаясь, эвакуировали меня.

Награду, которую мне вручили в День ВМФ в Каспийске – медаль «За проявленное мужество» – как раз дали за спасение жизни своему подчиненному, за принятое правильное решение. Если бы я не накрыл его собой, нас обоих бы ранило и в итоге мы оба погибли бы. На принятие решения ушли доли секунды, это я сделал машинально, но оно оказалось единственно правильным», - рассказал подробности того боя морпех.

Кайиб Тагиров награжден также медалью «За воинскую доблесть». Командование посчитало, что он заслуживает медали «За отвагу», и Кайиб Тагиров ждет вручения этой награды.

Мой собеседник не стал рассказывать обо всех эпизодах службы в зоне СВО, ограничившись замечанием, что побывал во многих «приключениях». Был серьезно ранен, 8 месяцев лечился в госпитале им. Бурденко в Москве, где ему вставили протез сосудов бедра, провели 6 операций, две операции еще предстоят. Затем две недели лечился в Каспийске, откуда был направлен в санаторий «Саки» в Крыму. Вернулся совсем недавно, накануне взрыва, устроенного террористическим режимом Киева на Крымском мосту.

Кайиб Тагиров отметил, что День ВМФ для него очень значимый праздник.

«Я – морпех 177 полка Каспийской флотилии. Мы, морская пехота, с флотом – единое целое. И день ВМФ – это и мой праздник. Военнослужащие ВМФ – достойные ребята, мужественно выполняют в зоне СВО поставленные боевые задачи, и я горжусь тем, что служу в составе Краснознаменной Каспийской флотилии», – заявил сержант Кайиб Тагиров.