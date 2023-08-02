Кабмин РФ расширил категорию получателей удостоверений ветерана боевых действий

Согласно документу получить статус ветерана боевых действий могут добровольцы Донбасса, входившие в воинские формирования с 2014 года, и добровольцы, принимающие участие в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«Добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт (или имел другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы России в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлениями Правительства России.

Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону им и членам их семей льготы», – говорится в сообщении.

Статус ветерана боевых действий предполагает льготы и меры господдержки как для самих участников специальной военной операции, так и для их семей.