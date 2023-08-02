ЗАМАНА - Кабмин РФ расширил категорию получателей удостоверений ветерана боевых действий

Кабмин РФ расширил категорию получателей удостоверений ветерана боевых действий

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02 августа, 2023. Среда 14:51
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Кабмин РФ расширил категорию получателей удостоверений ветерана боевых действий

Кабмин России расширил категории получателей удостоверений ветерана боевых действий.

Кабмин РФ расширил категорию получателей удостоверений ветерана боевых действий

Согласно документу получить статус ветерана боевых действий могут добровольцы Донбасса, входившие в воинские формирования с 2014 года, и добровольцы, принимающие участие в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«Добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт (или имел другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы России в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлениями Правительства России.

Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону им и членам их семей льготы», – говорится в сообщении.

Статус ветерана боевых действий предполагает льготы и меры господдержки как для самих участников специальной военной операции, так и для их семей.

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