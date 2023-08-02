Пассажиропоток махачкалинского аэропорта в июле вырос на 7,8%

Как уточняет telegram-канал махачкалинского аэропорта, в общем пассажиропоток за июль составил 335 334 человека, что на 7,8 процента превышает такой же показатель 2022 года. Махачкалинский аэропорт также выполнил 2 506 взлетно-посадочных операций, что на 2,6 процента больше, чем в июле 2022 года. Обработано 331,7 тонны грузов и почты, что на 13,8 процента выше результата минувшего года.