ЗАМАНА - Пассажиропоток махачкалинского аэропорта в июле вырос на 7,8%

Пассажиропоток махачкалинского аэропорта в июле вырос на 7,8%

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02 августа, 2023. Среда 14:15
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Пассажиропоток махачкалинского аэропорта в июле вырос на 7,8%

Международный аэропорт Махачкала имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана раскрыл статистику пассажиропотока за июль минувшего года. 

Пассажиропоток махачкалинского аэропорта в июле вырос на 7,8%

Как уточняет telegram-канал махачкалинского аэропорта, в общем пассажиропоток за июль составил 335 334 человека, что на 7,8 процента превышает такой же показатель 2022 года. Махачкалинский аэропорт также выполнил 2 506 взлетно-посадочных операций, что на 2,6 процента больше, чем в июле 2022 года. Обработано 331,7 тонны грузов и почты, что на 13,8 процента выше результата минувшего года. 

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