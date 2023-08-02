Единовременное пособие при усыновлении ребенка получили более 80 дагестанских семей

Единовременное пособие от Соцфонда России при передаче ребенка на воспитание в Дагестане в 2023 году получила 81 семья, информирует пресс-служба ведомства.

На получение выплаты имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приемные родители. При этом они должны иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны.

Так как выплата является разовой, она переводится в фиксированном размере. В Дагестане это – 22 909,03 рублей. Если семья взяла на воспитание сразу нескольких детей, то пособие будет начислено на каждого из них.

Чтобы получить единовременное пособие, необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР или МФЦ. Нужно подготовить копию решения суда об усыновлении ребенка, другие документы сотрудники ОСФР самостоятельно запросят по межведомственному взаимодействию.

Также заявление можно отправить через сайт Госуслуги или направить по электронному адресу (в этом случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении).