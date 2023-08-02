ЗАМАНА - СК завел дело по факту поражения током работника в Махачкале

СК завел дело по факту поражения током работника в Махачкале

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02 августа, 2023. Среда 11:28
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СК завел дело по факту поражения током работника в Махачкале

В Махачкале заведено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при осуществлении электромонтажных работ после травмирования 36-летнего работника при подключении интернет-кабеля и дальнейшего возгорания жилого дома, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

СК завел дело по факту поражения током работника в Махачкале

Как показало следствие, в прошлое воскресенье, 30 июля, рабочий выполнял по поручению коммерческой организации монтажные работы по прокладке интернет-кабеля на электрическом столбе рядом с 5-этажным домом по улице Ташкентской в столице региона.

Из-за нарушения работодателем установленных законодательством требований охраны труда при осуществлении упомянутых работ, по причине поражения электрическим током человек получил тяжкий вред здоровью в виде термического ожога тела.

В данный момент осуществляются следственные действия, нацеленные на выявление виновного должностного лица и привлечение его к уголовной ответственности.

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