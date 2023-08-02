Как показало следствие, в прошлое воскресенье, 30 июля, рабочий выполнял по поручению коммерческой организации монтажные работы по прокладке интернет-кабеля на электрическом столбе рядом с 5-этажным домом по улице Ташкентской в столице региона.
Из-за нарушения работодателем установленных законодательством требований охраны труда при осуществлении упомянутых работ, по причине поражения электрическим током человек получил тяжкий вред здоровью в виде термического ожога тела.
В данный момент осуществляются следственные действия, нацеленные на выявление виновного должностного лица и привлечение его к уголовной ответственности.