Арсен Умалатов: «Десантник – это навсегда!»

«Еще будучи подростком я мечтал о службе в ВДВ, прыжках с парашютом, марш-бросках. Наверное, меня, мальчишку, тогда привлекала боевая романтика. И, конечно же, очень хотелось иметь заветный голубой берет десантника. Я оканчивал среднюю школу в селе Доргели Карабудахкентского района. В старших классах записался на курсы подготовки юных десантников ДОСААФ. Причем курсы эти были в Махачкале, и чтобы на них попасть я к пяти часам утра приезжал из села в столицу нашей республики.

Совершил 8 прыжков с парашютом. Далее была армия. Я попросил, чтобы меня направили в учебный центр ВДВ. Попал в 242-ю учебную дивизию ВДВ, тогда она располагалась в Республике Литва город Йонава. Там меня обучили на младшего командира. После 6-месячных курсов меня оставили в этом же полку обучать десантному мастерству вновь прибывших бойцов. Сначала я был курсантом, а потом инструктором по парашютному спорту и по боевому самбо. В завершение армейской службы, в конце 80-х, начале 90-х годов начался развал Советского Союза, это происходило на моих глазах.

Литва также приняла решение выйти из состава СССР. Времена были непростые, мне удалось принять участие в литовских событиях, в пресечении попытки захвата телевидения в Вильнюсе. После службы демобилизовался. В 1999 году участвовал в борьбе с бандами международных террористов, вторгшихся в нашу республику, возглавил отряд ополчения». Арсен Умалатович также является и участником СВО.

Кроме того, ветеран-десантник неоднократно доставлял на передовую гуманитарную помощь для бойцов, помогал снабжать продуктами мирное население присоединенных территорий. «Мы каждый год отмечаем день ВДВ и скажу совершенно точно – бывших десантников не бывает. Нашим ветеранам 80, 90 лет, мы в этом году 2 числа посетим ветерана, которому 100 лет.

После того, как соберемся на нашем традиционном месте у памятника генералу Танкаеву, пойдем поздравлять ветеранов. Хотел бы пожелать всем десантникам – и ныне служащим, и ветеранам крепкого здоровья, всего самого доброго, чистого, мирного неба», — отметил ветеран-десантник Арсен Умалатов.

