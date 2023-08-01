В его рамках он сообщил о том, что на 18 августа в Табасаранском районе запланировано проведение
Коллегии Минздрава РД. В нем, по словам главы, примут участие министр здравоохранения республики Татьяна Беляева, главные врачи центральных районных больниц Дагестана, руководители и главные специалисты - эксперты учреждений здравоохранения РД.
Коллегия Минздрава Дагестана состоится в Табасаранском районе
- Автор Дарья
- 01 августа, 2023. Вторник 16:22
Сегодня, 1 августа, глава муниципалитета Магомед Курбанов провел аппаратное совещание.
В его рамках он сообщил о том, что на 18 августа в Табасаранском районе запланировано проведение
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