ЗАМАНА - Коллегия Минздрава Дагестана состоится в Табасаранском районе

Коллегия Минздрава Дагестана состоится в Табасаранском районе

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01 августа, 2023. Вторник 16:22
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Коллегия Минздрава Дагестана состоится в Табасаранском районе

Сегодня, 1 августа, глава муниципалитета Магомед Курбанов провел аппаратное совещание.

Коллегия Минздрава Дагестана состоится в Табасаранском районе

В его рамках он сообщил о том, что на 18 августа в Табасаранском районе запланировано проведение
Коллегии Минздрава РД. В нем, по словам главы, примут участие министр здравоохранения республики Татьяна Беляева, главные врачи центральных районных больниц Дагестана, руководители и главные специалисты - эксперты учреждений здравоохранения РД.

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