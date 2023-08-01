Коллегия Минздрава Дагестана состоится в Табасаранском районе

В его рамках он сообщил о том, что на 18 августа в Табасаранском районе запланировано проведение

Коллегии Минздрава РД. В нем, по словам главы, примут участие министр здравоохранения республики Татьяна Беляева, главные врачи центральных районных больниц Дагестана, руководители и главные специалисты - эксперты учреждений здравоохранения РД.