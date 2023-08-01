ЗАМАНА - Соцфонд РД: «1 августа дагестанцев ожидает повышение страховых и накопительных пенсий»

Соцфонд РД: «1 августа дагестанцев ожидает повышение страховых и накопительных пенсий»

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01 августа, 2023. Вторник 15:50
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Соцфонд РД: «1 августа дагестанцев ожидает повышение страховых и накопительных пенсий»

Социальный фонд РФ проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в прошлом году пенсионеров. Изменение выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2022 году работодатели уплачивали страховые взносы. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ведомства.

Соцфонд РД: «1 августа дагестанцев ожидает повышение страховых и накопительных пенсий»

Кроме того, размер выплаты увеличат и получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет 3 пенсионных коэффициента.

По предварительным данным, перерасчет страховых пенсий в этом году получит около 9,5 миллиона пенсионеров. В Дагестане перерасчёт коснётся больше 127 тысяч пенсионеров.

Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, в связи с чем у пенсионеров нет необходимости никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги перечислят всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику.

Помимо повышения страховой пенсии, с 1 августа также будет увеличен размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году.

Так, накопительные пенсии 103 тысяч россиян с августа будут увеличены на 10%. Ежемесячная прибавка к пенсии 40 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 9,83%.

В пресс-службе отметили, что средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,1 тысячи рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования – 2,2 тысячи рублей в месяц.

До 1 августа Социальный фонд также завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение 2022 года. По действующим правилам, их оформляют, если накопления выплачиваются сразу всей суммой или если средства получают правопреемники. Как и в случае с другими выплатами пенсионных накоплений, единовременная выплата пересчитывается в результате поступления новых взносов на пенсию либо по итогам инвестирования средств. Всего перерасчет получат 180 тысяч человек, средний размер разовой доплаты им составит 3,6 тысячи рублей.

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