Махачкалинская многоэтажка получила новую кровлю в рамках программы капремонта

Как информирует пресс-служба Фонда капитального ремонта Дагестана, работы, осуществляемые компанией ООО «Прогресс», по ремонту кровли и фасада успешно завершились в доме № 6 «в» по улице А. Исмаилова. Упомянутая выше компания является квалифицированным подрядчиком и входит в реестр Минстроя региона. Специалисты «Прогресса» все работы завершили раньше запланированного графика. Как озвучила пресс-служба Фонда капремонта региона, эксперты компании заменили кровлю в этом доме с плоской мягкой на двускатную из металлопрофиля. Также они поставили новые окна в подъезде и восстановили входные группы.