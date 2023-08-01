Как информирует пресс-служба Фонда капитального ремонта Дагестана, работы, осуществляемые компанией ООО «Прогресс», по ремонту кровли и фасада успешно завершились в доме № 6 «в» по улице А. Исмаилова. Упомянутая выше компания является квалифицированным подрядчиком и входит в реестр Минстроя региона. Специалисты «Прогресса» все работы завершили раньше запланированного графика. Как озвучила пресс-служба Фонда капремонта региона, эксперты компании заменили кровлю в этом доме с плоской мягкой на двускатную из металлопрофиля. Также они поставили новые окна в подъезде и восстановили входные группы.
Махачкалинская многоэтажка получила новую кровлю в рамках программы капремонта
- Автор Дарья
- 01 августа, 2023. Вторник 15:18
В рамках программы капремонта одна из многоэтажек по улице А. Исмаилова получила абсолютно новую кровлю.
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