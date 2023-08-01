Конкурс делится на 3 этапа: дистанционный этап пройдет онлайн в период со 2 по 23 октября. Поучаствовать могут специалисты из любого российского региона.
Следующий этап — региональный уровень, который пройдет очно в субъектах страны с 1 по 2 ноября. По его итогам жюри выявит одного победителя и 4-х призеров.
На финальном всероссийском этапе олимпиады победители прошлого этапа встретятся с 6 по 8 декабря в Туле на территории кластера «Октава».
По итогам олимпиады будет определен один победитель. Его ждет денежный приз, который Фонд Михаила Шелкова предусматривает для лауреатов в виде ежемесячной выплаты в размере 50 000 рублей в течение 12 месяцев.
Заполнить заявку можно на сайте проекта.