Дагестанских учителей приглашают к участию во Всероссийской олимпиаде по русскому языку

Учителей и преподавателей из Дагестана приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде «Хранители русского языка», информирует телеграм-канал «Педагог и наставник-2023».

Конкурс делится на 3 этапа: дистанционный этап пройдет онлайн в период со 2 по 23 октября. Поучаствовать могут специалисты из любого российского региона.

Следующий этап — региональный уровень, который пройдет очно в субъектах страны с 1 по 2 ноября. По его итогам жюри выявит одного победителя и 4-х призеров.

На финальном всероссийском этапе олимпиады победители прошлого этапа встретятся с 6 по 8 декабря в Туле на территории кластера «Октава».

По итогам олимпиады будет определен один победитель. Его ждет денежный приз, который Фонд Михаила Шелкова предусматривает для лауреатов в виде ежемесячной выплаты в размере 50 000 рублей в течение 12 месяцев.

Заполнить заявку можно на сайте проекта.