Как получить компенсацию расходов на обучение детей из многодетных семей рассказали в Минтруде РД

В рамках Постановления Правительства РД дети из многодетных семей, обучающиеся по программам среднего профессионального образования на платной основе, могут получить компенсацию части стоимости обучения, сообщили в пресс-службе Минтруда РД.

Так, начиная с 2023-2024 учебного года, можно рассчитывать на компенсацию в размере: 30% – на детей из многодетных семей, имеющих пять и более детей; 20% – на детей из многодетных семей, имеющих менее пяти детей.

Для этого необходимо подать заявление о предоставлении компенсации в учреждение соцзащиты по месту жительства либо пребывания одним из следующих способов, обратившись лично, через МФЦ или через портал «Госуслуги», а также с помощью почтовой связи.

Заявление за учебный год, начавшийся с 1 сентября предыдущего календарного года, представляется заявителем ежегодно по завершении этого учебного года, но не позднее 30 ноября календарного года, в котором он завершился.

Компенсация предоставляется однократно на каждого ребенка, обучающегося в образовательной организации по очной форме обучения, но до достижения им возраста 23 лет. При этом компенсация за учебный год предоставляется по его завершении.

Подробная информация представлена на официальном сайте Минтруда РД.