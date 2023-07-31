В Кайтагском районе продолжается работа с населением по вопросам контрактной службы

В Кайтагском районе продолжается работа по просвещению населения о престиже службы по контракту. Умар Саидов, военный комиссар по Кайтагскому и Дахадаевскому районам, отметил, что по поручению главы МР «Кайтагский район» Алима Темирбулатова проводится работа по разъяснению преимуществ контрактной службы среди населения.

«В районе продолжается привлечение граждан, желающих проходить службу по контракту. В нынешних условиях такая служба по защите Отечества предполагает ряд преимуществ, таких как стабильный высокий заработок, различные льготы, компенсации и поощрения. Наша задача — донести эту информацию до молодых людей из запаса», — заявил он.

В работу по разъяснению включились также представители штаба «Мы Вместе», которые уже распространили более тысячи буклетов с полезной информацией о контрактной службе среди жителей районного центра и других сельских поселений.

«Мы посетили наиболее оживленные территории села Маджалис и других сел района, разместили листовки с данной информацией на местах массового скопления людей, а также на стенах зданий государственных учреждений, организаций и предприятий. Параллельно мы раздавали жителям буклеты с информацией о условиях поступления на военную службу по контракту, выплатах, льготах и социальной поддержке. Также мы регулярно посещаем семьи наших военнослужащих, чтобы оказать им необходимую поддержку», — прокомментировали они.

Они напомнили, что получить консультацию по всем интересующим вопросам о контрактной службе можно обратившись по следующим номерам:

117,

8(989) 484-69-95,

8 (8722) 68-16-08,

887 (238) 47-3-46,

8 906 480 39 14,

а также на сайте службапоконтракту.рф.

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