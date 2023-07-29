В программе фестиваля мастер-классы по этнике, рисованию, танцам и гончарному ремеслу, а также мастер-классы от лучших ресторанов и поваров Махачкалы. По словам менеджера компании Street Event Валентины Калашниковой, в рамках фестиваля пройдет первый чемпионат по страйкболу в Махачкале, который проведет Комитет по спорту. В мероприятии также принимает участие Фонд «Инсан», он собирает благотворительный взнос для ребенка, которому требуется реабилитация. Гендиректор РГВК «Дагестан» Камила Гамзатова отметила, что празднование 20-летия главного республиканского канала предполагает не только официозный формат. «В рамках фестиваля мы хотим пообщаться с нашим зрителем и сделать все, чтобы они весело провели время. Мы хотим, чтобы каждый нашел занятие себе по душе», — сказала руководитель телеканала. Также Камила Гамзатова выразила благодарность мэрии столицы и Минтуризма за поддержку и финансовую помощь. Она сообщила, что телекомпания совместно с Министерством культуры РД планируют провести фестиваль уличного кино.
Молодежный фестиваль РГВК «Дагестан» проходит в Махачкале
- Автор Шахри
- 29 июля, 2023. Суббота 22:23
Молодежный фестиваль «Дагестан Fest», посвященный празднованию 20-летия телекомпании РГВК «Дагестан», в эти дни проходит в Махачкале. На мероприятии представлены спортивная, этническая, культурная и гастрономические площадки.
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