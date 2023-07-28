Согласно историческим летописям, первые боевые корабли на Руси появились в XII веке. Но основателем регулярного военного флота в России считается Петр I. 30 октября 1696 года боярская дума по представлению царя приняла постановление «Морским судам быть…», что стало первым законом о флоте и признано официальной датой его основания. Первой постоянной группировкой отечественного Военно-морского флота стал Азовский флот. Он предназначался для содействия армии в кампании по овладению турецкой крепостью Азов и выходу к Азовскому морю.

У России два верных союзника – армия и флот, гласит известный афоризм. Российский военный флот действительно сделал и продолжает делать очень много для славы нашей страны.

Следующей вехой, которая выдвинула Россию в число мировых военно-морских держав, стало создание Балтийского флота. Именно он стал символом «окна в Европу», которое «прорубил» Петр в отчаянной схватке с шведским королем Карлом.

Основными противниками России на море в те годы считались Турция на Черном и Швеция на Балтийском морях. Военное соперничество с этими державами длилось без малого сто лет – почти весь XVIII век.Российский военный флот одержал уверенную победу, в результате чего Швеция и Турция потеряли статус ведущих военно-морских держав.

Первой наиболее крупной победой ВМФ России считается битва при Гангуте летом 1714 года. Сражение произошло во время Северной войны между русскими и шведскими эскадрами в Балтийском море около полуострова Ханко.

Целью русского флота была высадка войска для усиления русского гарнизона в Або в современной Финляндии. Шведский флот (15 линейных кораб­лей, 3 фрегата и ещё 11 судов) под командованием адмирала Г. Ваттранга преградил путь русскому гребному флоту (99 галер, скампавей и вспомогательных судов) с десантом в 15 тысяч человек под командованием генерал-адмирала Ф. М. Апраксина.

Лично Пётр I решил применить тактический манёвр и перебросить часть своих галер через перешеек севернее Гангута. Шведский командующий отрядил эскадру адмирала Эреншёльда (1 прам «Элефант» (в переводе «Слон»), 6 галер и 3 шхербота, 116 орудий, 941 моряка), чтобы воспрепятствовать русским.

Но воцарившийся штиль помог русскому флоту пройти мимо шведского и взять на абордаж всю эскадру Эреншёльда. Шведов было убито 361 человек, а остальные взяты в плен. Русские потеряли 127 человек, 342 было ранено.

Победа была ознаменована воздвижением арки с изображением орла, сидящего на спине слона с надписью «Русский орёл мух не ловит».

Уже ко второй половине XVIII века Российский военно-морской флот являлся третьим в мире по величине и уступал только Великобритании и Франции.

Время великих испытаний

Но не стоит считать, что история русского флота – это только победы. В его летописи есть и горькие страницы. В ходе Крымской войны с Англией и Францией в середине XIX века и особенно русско-японской войны в начале ХХ века российский флот получил болезненные пощёчины. Но он не сломался, а, наоборот, стал сильнее.

Свою силу и мощь он показал во время Великой Отечественной войны.

В первый период войны он понес большие потери, что объяснялось господством в воздухе немецкой авиации. Уже 22 июня 1941 года немецкая авиация нанесла бомбовый удар по Севастополю, в результате чего сильно пострадала группировка кораб­лей Черноморского флота. Тем не менее военные моряки внесли огромный вклад в сдерживание немецкого наступления практически на всех фронтах войны.

Северный флот, содействуя сухопутным силам, оборонявшимся на Мурманском направлении, в немалой степени помог сорвать наступление немецко-фашистской армии «Норвегия».

Оборона Одессы в течение более двух месяцев сдерживала крупные силы румынской армии, а оборона Севастополя свыше 8 месяцев сковывала значительную группировку немецко-фашистских войск в Крыму, не дав использовать ее в весеннем наступлении на юге в 1942 году. Силы Черноморского флота в очень большой степени способствовали успеху оборонительных действий советской армии на Северном Кавказе.

Крупную стратегическую роль сыграл Краснознаменный Балтийский флот в обороне Ленинграда.

Когда же советская армия перешла к наступательным действиям, в этом ей оказал активную поддержку военно-морской флот. В сентябре 1943 г. войска Северо-Кавказского фронта и Черноморский флот провели Новороссийско-Таманскую операцию. Во взаимодействии с сухопутными войсками флот осуществил Новороссийскую десантную операцию, которая завершилась освобождением Новороссийска. В дальнейшем Черноморский флот и Азовская военная флотилия содействовали войскам Северо-Кавказского фронта в полном освобождении Таманского полуострова.

Морские коммуникации имели для противника весьма важное значение на всех театрах военных действий, особенно на Балтийском и Северном. В течение почти всей войны противник осуществлял перевозки как стратегического сырья, так и воинских грузов. Действия советского флота по нарушению морских коммуникаций противника оказали серьезное влияние на ход вооруженной борьбы на приморских направлениях советско-германского фронта. Они лишали противника возможности значительно пополнять группировки своих войск, в ряде случаев срывали сроки ведения наступательных действий и ограничивали оборонительные возможности этих группировок. Например, потопление одного среднего танкера срывало заправку топливом 1,5 тыс. бомбардировщиков или 5 тыс. истребителей противника. Советский ВМФ в действиях на морских коммуникациях противника добился значительных результатов: противник потерял 676 транспортов, что составляет более 35 % общей вместимости торгового флота Германии к началу Второй мировой войны.

Многие соединения, части и корабли стали гвардейскими, краснознаменными, орденоносными, многим присвоены почетные наименования освобожденных ими городов. Более 350 тыс. моряков награждены орденами и медалями, около 600 человек стали Героями Советского Союза, а семеро удостоены этого звания дважды.

Новые вызовы

После распада Советского Союза военно-морской флот, как и вооруженные силы в целом, стал переживать непростые времена. Ассигнования на его содержание были резко сокращены. Боевые корабли и подводные лодки были буквально пущены под нож.

Ситуация изменилась в начале 2000-х годов. Была поставлена задача вернуть военно-морскому флоту его былую мощь. И она выполняется. В настоящее время ВМФ России находится на стадии активной модернизации и развития. Ведутся работы по созданию новейших кораблей, подлодок, авианосцев. Также проводятся работы по улучшению инфраструктуры военно-морской базы.

Как показала практика, военно-морской флот существует не только для парадов. Обострившаяся геополитическая обстановка, появление новых очагов локальных конфликтов, в которых так или иначе затрагиваются интересы России, потребовали его участия в боевых действиях.

Роль военно-морского флота была наглядно продемонстрирована во время конфликта в Сирии. Он сыграл в ходе него заметную роль. Непосредственное участие ВМФ РФ в боевых действиях началось 7 октября 2015 года, когда группировка кораблей Каспийской флотилии в составе ракетного корабля «Дагестан» и трёх МРК типа «Буян» выпустила 26 ракет «Калибр НК» и поразила 11 целей. Каспийская флотилия 20 октября опять ударила по 7 объектам ИГИЛ (запрещённая в России структура), выпустив 18 «Калибров». Также наносились удары «Калибрами» со стороны Средиземного моря силами ЧФ РФ.

Всего надводными кораблями было выпущено 140 ракет «Калибр НК», поражено 25 целей.Огневую поддержку сухопутной операции также поддерживали подводные силы ЧФ.

А в настоящее время как надводные, так и сухопутные соединения Военно-морского флота принимают активное участию в Специальной военной операции. Они отвечают за прикрытие района операции, сковывают действия противника, наносят удары по удаленным целям и т.д.

Важной компонентой военно-морской ударной силы является Каспийская флотилия. С недавнего времени ее основной базой стал Дагестан. Решение перенести базу из Астрахани было принято в 2017 году. Передислокация в новый пункт базирования в Дагестане, имеющем непосредственный выход в центральную часть Каспийского моря, позволяет обеспечить круглогодичную навигацию и немалые преимущества для организации боевой подготовки флотилии по сравнению с теми условиями, в которых находились корабли в старом месте базирования – в Астраханской области в устье реки Волги.

К 2021 году основные и вспомогательные силы флотилии перебазировали в Каспийск. Каспийская флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений. Каспийская флотилия является не только южным форпостом России, но и гарантией неприкосновенности морских рубежей, важнейшим инструментом внешней политики государства на Каспии.

Сегодня вместе со своими боевыми товарищами военнослужащие флотилии мужественно выполняют задачи СВО. Некоторые из них показывают примеры настоящего героизма. Вот лишь несколько примеров.

В ходе проведения спецоперации отвагу и мужество проявил командир десантного катера старший мичман Заур Махатович Омаров, уроженец Чародинского района. 7 мая 2022 года катер старшего мичмана Омарова в очередной раз доставил на остров Змеиный партию ВВТ. Благодаря грамотным действиям, профессионализму Омарова все задачи, поставленные перед экипажем десантного катера, были успешно выполнены. Однако в момент выгрузки техники под огнём противника в ночное время десантный катер был атакован БПЛА «Байрактар-ТБ2», вследствие чего старший мичман Омаров получил тяжёлые ранения, несовместимые с жизнью.

Водитель-электрик отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии младший сержант Артур Муслимович Алилмагомедов 5 января 2023 года в ходе выполнения задач в районе нп Дорожнянка, проявив мужество и смелость, под огнём врага обеспечил своевременный подвоз боекомплекта и тем самым – беспрерывный ответный огонь по позициям украинских националистов. За храбрость и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Артур Алилмагомедов награждён медалью «За отвагу».

4 февраля 2023 года рядовой Дамир Шапигулаевич Исалиев, находясь на переднем крае и действуя в составе экипажа БТР-82А под артиллерийским огнём противника, уничтожил из штатного вооружения 6 человек пехоты противника. Рядовой Д. Исалиев награждён медалью Суворова.

Таких примеров много. Военно-Морской Флот России остаётся надёжным звеном в обеспечении суверенитета страны.