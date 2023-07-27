Каспийская флотилия: 300 лет на страже южных рубежей России

Каспийской военной флотилии уже больше 300 лет. Все это время она стоит на страже южных рубежей России и решает важнейшие боевые задачи в глобальных и региональных конфликтах. В этой статье расскажем об истории Каспийской флотилии и о ее современном статусе.

Каспийская флотилия входит в состав Военно-морского флота РФ в рамках Южного военного округа. Она базируется в Каспийске. Задача флотилии – обеспечение государственных интересов страны на Каспии.

Для чего нужна Каспийская флотилия и сколько ей лет?

Почти 301 год назад, в 1722 году, создатель российского флота Петр I издал указ об учреждении Каспийской военной флотилии. Замысел российского императора заключался в том, чтобы организовать боеспособное формирование кораблей на южных рубежах - на Каспийском море и в дельте Волги. И это неудивительно – границы требовали укрепления и надежной защиты. На протяжении длительного времени за контроль над северным каспийским побережьем продолжалась ожесточенная борьба. Она завершилась в 1556 году, когда Астраханское ханство было подчинено Русскому царству.

Задача обеспечить безопасность в Каспийском море стоит перед Каспийской военной флотилией и сегодня – в соответствии с государственными интересами РФ.

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В чем разница между флотом и флотилией?

Флотилией называют группу маневренных военных кораблей, которая входит в состав более крупного формирования – флота. Как правило, флотилию формируют суда одной категории.

Таким образом, Каспийская военная флотилия вошла в состав Российского императорского флота, основанного Петром в 1696 году. В дальнейшем в состав российского военно-морского флота в XVIII-XIX веках входили также Сибирская, Аральская, Дунайская, Брянская, Днепровская, Амударьинская, Амурская и другие флотилии.

Каспийская военная флотилия: история создания

После вхождения Астраханского ханства в состав России встал вопрос об укреплении торговых связей с южным соседом по Каспию – Ираном. Требовалось не только развивать торговые пути по морю и Волге, но и надежно их оберегать. Царь Алексей Михайлович предпринял первую попытку создания таких морских "сил безопасности". По его указу были построены и доставлены на Каспийское море суда. Однако они просуществовали недолго: уже через год, в 1670-м, в результате восстания Степана Разина корабли были захвачены, разграблены и потоплены.

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Тем не менее, идеи отца передались сыну. Император Петр I отреагировал на участившиеся нападения на русских купцов в акватории Каспийского моря и поставил перед собой стратегическую задачу – создать форпосты на границе с Ираном. В кратчайшие сроки по его указу построили 200 речных лодок и 45 небольших судов. Все они с 4 ноября 1722 вошли в состав Каспийской военной флотилии с портом приписки в Астрахани. Почти сразу флотилия приняла боевое крещение. Она сыграла важную роль в Персидском походе. По итогам в состав Российской империи вошли города Дербент и Баку с прилегающими к ним областями.

Расширение территории России в Закавказье требовало гораздо более серьезных оборонительных ресурсов, чем раньше. Возникла необходимость в постоянном присутствии военно-морских сил Санкт-Петербурга в акватории Каспийского моря. Однако этим планам со смертью Петра I не суждено было сбыться.

Военная флотилия Российской империи снова появилась на Каспии почти 60 лет спустя. Отряд военных кораблей прибыл по указу Екатерины II в регион с целью защиты торговых судов.

Однако история заставила Каспийскую флотилию быть задействованной и в боевых действиях. На рубеже XVIII и XIX веков она принимала активное участие в войнах и походах русских войск в прикаспийском регионе, высаживала морские десанты, огнем корабельной артиллерии помогала войскам брать приморские крепости. Результатом стало повторное взятие российскими войсками Дербента и Баку. По итогам русско-персидской войны 1804-1813 годов Российская империя приобрела монопольное право на содержание в Каспийском море военного флота. С 1867 года главная база флотилии была переведена в Баку – незамерзающий порт.

Российский флот на Каспии в XX веке

Бурные события второй трети XIX века сменились периодом затишья. Каспийская военная флотилия снова участвовала в сопровождении торговых судов и обеспечивала безопасность их передвижения. Обстановка в регионе стабилизировалась, и состав флотилии постепенно сократился. К началу XX века она состояла из двух канонерских лодок и нескольких вооруженных пароходов.

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Присягнув в конце 1917 года большевикам, личный состав Каспийской флотилии противостоял турецким войскам и оказал решающее влияние на взятие городов Петровск-Порт (ныне Махачкала), Дербент и Баку. Однако после прихода в Баку англичан в 1918 году часть кораблей флотилии вошла в белогвардейское формирование. В течение двух лет флотилия под разными названиями противостояла Красной армии. В мае 1920 года Волжско-Каспийская военная флотилия участвовали в Энзелийской операции. По ее итогам уведенные в иранский порт Энзелибелогвардейцами и интервентами российские корабли и военное имущество были возвращены на родину.

Каспийская флотилия в годы Великой Отечественной войны

Неоценим вклад Каспийской военной флотилии в победу над гитлеровской Германией. В начале Великой Отечественной войны ее задачей было обеспечить транспортные перевозки по акватории Каспийского моря. С успехом были решены многочисленные задачи по транзиту грузов на фронт.

В августе 1941 года, в соответствии с советско-иранским договором от 1921 года, войска Красной армии были введены в северные районы Ирана. Перед Москвой стояла цель избежать вовлечения Тегерана в войну на стороне Гитлера. Советские войска доставлялись на иранскую территорию в том числе на бортах Каспийской флотилии. В дальнейшем корабли Каспийской флотилии несли службу в иранских портах Пехлеви, Ноушехр, Бендер-Шах. Корабли Каспийской флотилии обеспечивали поддержку советским войскам в ходе Сталинградской битвы.

Каспийская военная флотилия сегодня: какие корабли входят, где база

Во второй половине XX века корабли Каспийской военной флотилии продолжали нести службу и на протяжении десятилетий обеспечивали безопасность в акватории.

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Российская Федерация и Азербайджан разделили между собой корабли флотилии, а также другую технику и военное имущество после распада СССР.

С 1992 года Каспийская флотилия вошла в состав ВМФ Российской Федерации. Астрахань стала ее первой базой. Там же находится военная прокуратура Каспийской флотилии. Также корабли Каспийской военной флотилии России располагаются в портах Каспийска (основная база с 2018 года) и Махачкалы.

Каспийская флотилия входит в состав Южного военного округа. На сегодня одна из ее задач – проведение военных учений с союзниками по региону. Корабельный состав насчитывает 34 единицы: