Замминистра юстиции Дагестана рассказал об основах Конституции Дагестана

В преддверии Дня Конституции Дагестана замминистра юстиции РД Сергей Караченцев на пресс-конференции в «Дагестанской правде» рассказал об основных принципах Конституции региона.

По словам Караченцева, оснований для принятия новой Конституции РД или внесения поправок в нее нет.

Также он отметил, что Конституция Дагестана полностью соответствует Конституции РФ.

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