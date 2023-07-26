По словам Караченцева, оснований для принятия новой Конституции РД или внесения поправок в нее нет.
Также он отметил, что Конституция Дагестана полностью соответствует Конституции РФ.
Подробнее – здесь.
В преддверии Дня Конституции Дагестана замминистра юстиции РД Сергей Караченцев на пресс-конференции в «Дагестанской правде» рассказал об основных принципах Конституции региона.
По словам Караченцева, оснований для принятия новой Конституции РД или внесения поправок в нее нет.
Также он отметил, что Конституция Дагестана полностью соответствует Конституции РФ.
Подробнее – здесь.
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